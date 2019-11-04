В Нижнем Новгороде двое мужчин 19 и 27 лет жестоко зарезали, ограбили и пытались сжечь свою беременную знакомую. Убийцы были в курсе, что женщина ждала ребенка.

В Нижнем Новгороде двое мужчин 19 и 27 лет жестоко зарезали, ограбили и пытались сжечь свою беременную знакомую. Убийцы были в курсе, что женщина ждала ребенка. Они арестованы, им грозит пожизненное.Как уточняет региональное СУ СК РФ, на теле убитой были найдены множественные ножевые ранения. Забрав украшения, преступники подожгли квартиру жертвы, чтобы замести следы.По данным правоохранителей, убийцы были пьяны, расправе над женщиной предшествовала ссора. Трагедия произошла утром 2 ноября, в тот же день злоумышленников задержали, а 4-го – арестовали.