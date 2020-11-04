Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в Калифорнии и закрепил за собой лидерство. Однако действующий президент Дональд Трамп сокращает отставание.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в Калифорнии и закрепил за собой лидерство. Однако действующий президент Дональд Трамп сокращает отставание.Западное побережье США традиционно поддерживает за демократов. В Калифорнии Байдена поддержали 70% проголосовавших. Таким образом, демократ получил 55 голосов выборщиков Калифорнии.Сообщается, что больше половины избирателей поддержали Байдена на выборах президента США в штатах Орегон и Вашингтон. Хорошие результаты у демократа и в штате Миннесота.Сейчам у Байдена 223 голоса выборщиков. Для победы необходимо 270.Действующий президент Дональд Трамп наступает на пятки оппоненту. Сейчас у главы Белого дома 204 голоса выборщиков.Американский лидер может записать себе в актив один из ключевых штатов – Флориду. Американские СМИ удивлены, что президента поддержали многие чернокожие и латиноамериканцы.Флорида дает Трампу 29 голосов выборщиков. Еще один вкусный кусок пирога республиканец отхватил в Техасе с его 38 голосами. Также глава Белого дома победил на выборах в Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Айове.Оба кандидата уверены в своей победе на выборах президента США. Трамп пообещал в скором времени выступить с заявлением.VOTE! VOTE! VOTE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)В этом году из-за пандемии коронавируса подсчет голосов может затянуться. Более 100 миллионов американцев голосовали досрочно, в том числе по почте.На подсчет их голосов может уйти несколько дней. Вряд ли итоговые результаты объявят 4 ноября.Кроме того, никто из кандидатов не намерен признавать своего поражения. Байден и Трамп в оспаривании результатов могут дойти до Верховного суда.