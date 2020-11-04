В отношении всех возбудили уголовные дела.

В Гусь-Хрустальном районе полицейские остановили на улице 21 и 27-летнего местных жителей. В ходе личного досмотра у них нашли полимерный пакет. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакетике находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 0,51 грамма. Полицейские установили, что задержанные, находясь на территории города Гусь-Хрустальный, незаконно приобрели наркотическое средство через «тайник-закладку» для личного пользования.По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, двоих мужчин задержали сотрудники ОМВД России по Собинскому району. Установлено, что 30-летний житель Судогды, находясь в Лакинске, приобрел синтетические наркотические средства, массой более 29 граммов. У 21-летнего жителя Собинского района полицейские изъяли марихуану, гашиш и синтетические наркотики, общей массой более 1,72 грамма.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ и проводят проверку на причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.(Фото: 33.мвд.рф)