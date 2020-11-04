Восстановить храм в первозданном виде было невозможно.

4 ноября 2008 года во Владимире была освящена вновь построенная Казанская церковь у площади Победы.Восстановить храм в первозданном виде было невозможно. В 1833 году в этом храме венчался Александр Герцен с Натальей Захарьиной. Через сто лет, в 1938 году , храм передали в государственную собственность. Здание заняли под склады, купола сломали. С 1951 года в бывшем храме стали показывать кино. А на церковном кладбище, где покоились участники войны 1812 года , сделали танцплощадку. В 1970 году здание снесли, а через пять лет на месте церкви возвели мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне.Строительство нового храма на месте старого кладбища началось в 2007 году по проекту Трофимова. Церковь построена по мотивам домонгольского стиля в современной интерпретации – с низким позолоченным куполом, высоким барабаном, небольшой колокольней.