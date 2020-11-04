К поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» они не имеют никакого отношения.

На «горячую линию» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступают жалобы из посёлка Горки, где больше месяца назад пропалВ дома, на земельные участки, садовые товарищества пытаются проникнуть люди, которые представляются поисковиками. Они нарушают общественный порядок, забирают чужие вещи, вскрывают запертые строения.«Мы взаимодействуем со следствием и действуем строго в рамках законов РФ. Все группы отряда «Лиза Алерт» имеют чёткую координацию. Волонтёры выполняют задачи, согласованные с госструктурами и не занимаются самодеятельностью», - сообщили в соцсетях добровольцы.Все выезды на поиск и состав групп фиксируются в теме на .«Мы не нарушаем границы частной собственности, не ломаем чужое имущество, не врываемся в жилища и ничего не забираем, не отбираем и не уносим. Если нас что-то заинтересовало, то мы фотографируем, а потом передаём координаты в полицию», - подчёркивают в ПСО.Если у жителей возникают сомнения, является ли человек, представившийся поисковиком, членом «Лиза Алерт», то они могут уточнить эту информацию по номеру телефона: 8800-700-54-52.«Настоятельно рекомендуем жителям быть бдительными, не пускать в дома незнакомых людей, а в случае возникновения ситуаций, которые нарушают спокойствие или угрожают безопасности незамедлительно обращаться в полицию», - подытожили волонтёры.