К поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» они не имеют никакого отношения.
На «горячую линию» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступают жалобы из посёлка Горки, где больше месяца назад пропал
В дома, на земельные участки, садовые товарищества пытаются проникнуть люди, которые представляются поисковиками. Они нарушают общественный порядок, забирают чужие вещи, вскрывают запертые строения.
«Мы взаимодействуем со следствием и действуем строго в рамках законов РФ. Все группы отряда «Лиза Алерт» имеют чёткую координацию. Волонтёры выполняют задачи, согласованные с госструктурами и не занимаются самодеятельностью», - сообщили в соцсетях добровольцы.
Все выезды на поиск и состав групп фиксируются в теме на .
«Мы не нарушаем границы частной собственности, не ломаем чужое имущество, не врываемся в жилища и ничего не забираем, не отбираем и не уносим. Если нас что-то заинтересовало, то мы фотографируем, а потом передаём координаты в полицию», - подчёркивают в ПСО.
Если у жителей возникают сомнения, является ли человек, представившийся поисковиком, членом «Лиза Алерт», то они могут уточнить эту информацию по номеру телефона: 8800-700-54-52.
«Настоятельно рекомендуем жителям быть бдительными, не пускать в дома незнакомых людей, а в случае возникновения ситуаций, которые нарушают спокойствие или угрожают безопасности незамедлительно обращаться в полицию», - подытожили волонтёры.