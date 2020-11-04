С бесценным культурным достоянием регионов уже познакомились миллионы людей.

Символу Владимирской области Гусевскому хрусталю – посвятили вагон в тематическом поезде Московского метрополитена.Он встал в один ряд дымковской игрушкой, скопинской керамикой, гжельским фарфором, хохломской и городецкой росписью, тверской вышивкой и другими народными художественными промыслами, сообщает портал Гусь-инфо.Тематический поезд начал курсировать с 27 июля по Арбатско-Покровской линии . Все вагоны подвижного состава расписаны снаружи и внутри и включают изображения известных российских брендов. С бесценным культурным достоянием регионов уже познакомились миллионы людей. Каждый пассажир с помощью QR- кода может узнать о истории и особенностях промысла.(Фото: Гусь-инфо)