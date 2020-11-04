Потерпевшая на временное хранение отогнала свой автомобиль в гаражный бокс знакомого. Спустя некоторое время она обнаружила пропажу транспортного средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали мужчину по подозрению в краже транспортного средства.В полицию обратилась 56-летняя жительница столицы. Потерпевшая сообщила, что из гаражного бокса на улице Бехтерева пропал принадлежащий ей автомобиль марки «Хонда».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Бехтерева задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний москвич.Как было установлено, заявительница на временное хранение отогнала свой автомобиль в гаражный бокс знакомого. Спустя время в связи со сносом гаража, в котором находилась иномарка, мужчина пытался связаться с автовладелицей, однако дозвониться так и не смог. Тогда он попросил своего приятеля вскрыть запертый автомобиль и припарковать его возле своего дома, освободив для сноса гаражный бокс. 39-летний злоумышленник вместо помощи похитил иномарку и распорядился ею по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22