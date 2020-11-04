Злоумышленник под предлогом проведения обряда по снятию порчи похитил у пенсионерки ювелирные украшения и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России по г. Москве совместно с инспекторами ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества у пенсионерки.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы поступило заявление от 82-летней жительницы 10 микрорайона Зеленограда. Она рассказала, что неизвестный мужчина совершил кражу ювелирных украшений и денежных средств на общую сумму более 87 000 рублей.Установлено, что на улице к потерпевшей подошел неизвестный и, представившись целителем, сообщил ей о порче. Мужчина рассказал о проведении обряда и предложил свою помощь. Пенсионерка согласилась и вместе с незнакомцем пошла к себе домой. В квартире заявительницы мужчина попросил ее принести все ценности и деньги, после чего завернул их в полотенце и якобы положил под подушку. После ухода злоумышленника потерпевшая обнаружила, что имущество в полотенце отсутствует.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новорязанском шоссе в Московской области остановили автомобиль «Киа Рио», в салоне которого находился подозреваемый - 47-летний приезжий мужчина. Часть похищенного имущества у задержанного изъята.По данному факту следствием СО ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31