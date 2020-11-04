В ночь с 3 на 4 ноября на рынке «Восток» на улице Егорова начался пожар. Загорелось холодильное оборудование на цокольном этаже. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар на

В ночь с 3 на 4 ноября на рынке «Восток» на улице Егорова начался пожар. Загорелось холодильное оборудование на цокольном этаже. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар на площади 2 кв. метра был ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Пострадало имущество и внутренняя отделка помещения. В тушении пожара участвовали 18 пожарных с привлечением 8 единиц техники.