Каждый из нас может внести свой вклад в поддержание экологии региона. А учиться заботе об окружающей среде нужно ещё с детства.

Каждый из нас может внести свой вклад в поддержание экологии региона. А учиться заботе об окружающей среде нужно ещё с детства. В этом уверены представители мусорного регоператора "Хартия". В Александрове они открыли первый во Владимирской области Экологический центр. Чему там будут обучать - расскажет Дмитрий Горкин.Путь пластиковой бутылки - как она перерабатывается. Есть пластиковая бутылка, её порезали, получились флекс-гранулы, из этих гранул можно сделать ПЭТ-ленту для киповки каких-то больших объёмов. Также из неё можно сделать пресс-форму ПЭТ-овскую и сделать новую бутылку.Период разложения пластика от 150 лет, стекла - и того больше - тысячи. Одна выброшенная бутылка может застать десятки новых поколений людей. И в наших силах определить её судьбу. Похоронить на свалке в груде неотсортированных отходов или подарить ей новую жизнь. К примеру, из 25-ти пластиковых бутылок можно изготовить верхнюю одежду, а из шестисот алюминиевых банок - раму для велосипедаВладимир Доровских, директор филиала ООО "Хартия" во Владимирской области:- Экоцентр - такая площадка, которую мы впервые как компания хотим опробовать в качестве стандарта для работы в наших региональных филиалах. // За счёт повышения грамотности - повысить отдачу работы в этой программе, то есть это повышения того количества отходов, которые предварительно сортируются жителями, то есть это уменьшение затрат на обработку сортировку и уменьшение количества отходов, которые в итоге попадают на полигон.Какой путь проходят отходы от мусорного ведра до новой жизни, как организовать раздельный сбор у себя дома, на работе и даже в школе? И почему не всякий мусор подлежит переработке? Этому и будут обучать в новом Экоцентре. Причём, как детей так и взрослых.Ирина Сергеева, начальник управления образования администрации Александровского района:- Мне кажется, это очень важно вот именно сейчас для детей Александровского района. Потому что мы вот в такой оказались горячей точке во всех тут мусорных темах и скандалах. Поэтому нужно именно сейчас, и своевременно заговорили вот о раздельном сборе ТБО, и думаю, что с "Хартией" это вот у нас получится.Но раздельный сбор жителями - это только полдела. Справится ли регион с увеличением нагрузки на сортировочные станции?Роман Годунин, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- У нас сейчас находится две сортировочные станции, одна во Владимире, другая как раз в Александрове. В перспективе регоператоры построят серьёзные мусоросортировочные комплексы, где не только сортировка, но как раз будет и утилизация, захоронение. Эта перспектива у нас 22 год мы планируем.Познавательные лекции, видеосюжеты и мастер-классы должны помочь изменить отношение к такому обычному действию, как утилизация мусора, говорят специалисты "Хартии". И надеются, что такие центры в ближайшем будущем появятся и в других районах области.Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Вести-Владимир.