Мероприятия запланированы на ноябрь.
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2020 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости;
- порядок осуществления государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от права собственности;
- вопросы осуществления государственного земельного надзора;
- электронные услуги при государственной регистрации недвижимости;
- порядок регистрации первого договора участника долевого строительства - «первый дольщик»;
- вопросы государственной регистрации аренды недвижимого имущества;
- порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
- правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют, в ряде случаев, оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.