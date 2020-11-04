Мероприятия запланированы на ноябрь.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2020 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости;- порядок осуществления государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от права собственности;- вопросы осуществления государственного земельного надзора;- электронные услуги при государственной регистрации недвижимости;- порядок регистрации первого договора участника долевого строительства - «первый дольщик»;- вопросы государственной регистрации аренды недвижимого имущества;- порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости;- правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют, в ряде случаев, оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.