Основная площадка торжеств- древний Суздаль. Территория Спасо-Евфимиева монастыря, где находится знаменитый мавзолей Дмитрия Пожарского- одного из спасителей Отечества.

Страна отмечает один из главных государственных праздников- День народного единства. Основная площадка торжеств- древний Суздаль. Территория Спасо-Евфимиева монастыря, где находится знаменитый мавзолей Дмитрия Пожарского- одного из спасителей Отечества. Об истории монумента, который знает вся Россия- Мария Платанюк.Мавзолей князя Пожарского. Символ народной памяти и единения. Судьба этого монумента- его создания, разрушения, а затем возрождения доказывает торжество исторической справедливости. Место, где должен побывать каждый россиянин. Так говорят об этом мемориале. Поклониться Дмитрию Пожарскому, который вместе с Козьмой Мининым сумел объединить все народные силы и положить конец Смутному времени, приезжают тысячи людей. 4 ноября 1612-ого года -в день иконы Казанской Божьей матери Ополчение освободило Москву от интервентов.Могила национального героя- князя Дмитрия Михайловича Пожарского- за алтарём Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимиевой обители. По свидетельству монастырской описи- от 1660 года, там находилась общая усыпальница князей Пожарских и Хованских. Она была двухъярусной: внизу- захоронения, вверху – монастырская ризница. Похоронить себя в фамильном склепе завещал сам князь Пожарский. Об этом он писал в духовной грамоте. Умер Пожарский в 1642-ом."А тело мое положить у Всемилостиваго Спаса в Суздале, в головах у света моево у князя Федора Дмитриевича... А как Бог по мою душу сошлет, отпети надо мною патриарху и митрополиту, а в Суздале погрести архиепископу"В конце 17-ого столетия род Пожарских по мужской линии иссяк. Внук Дмитрия Михайловича- Юрий Иванович Пожарский- умер бездетным. Усыпальница была заброшена, а позже сломана- «за ветхостью". В середине 19-ого века в Суздале побывали великие Князья Николай и Михаил Николаевичи. Их поразило, что могила Освободителя России- в забвении. Великие князья сделали пожертвования на сооружение мемориала.Лето 1851-ого. Археологические раскопки графа Уварова к востоку от апсид Спасо-Преображенского собора. С разрешения государя и Святейшего Синода создаётся комиссия для дальнейшего исследования предполагаемой гробницы князя. В феврале 1852-ого удалось установить точное место захоронения Дмитрия Пожарского. И уже в мае император Николай I объявил добровольную подписку по сбору средств для монумента. За шесть лет было собрано 75 тысяч рублей. Народные средства. После императорского указа от 14 ноября 1858-ого и конкурса Академии художеств началось строительство. Победил проект Алексея Горностаева. Он предложил построить мавзолей-часовню из белого каррарского мрамора, украсить ее искусной резьбой, бронзовыми рельефами и мозаичной иконой Спасителя. Возведение мавзолея растянулось почти на четверть века. Часовню над усыпальницей народного героя открыли и освятили 2 июня 1885 -ого года. Мавзолей героя не устоял в "вихре" послереволюционных событий. Был разобран в 1933-ем. А вот мозаичный образ Спасителя уцелел. Его нашли в начале 40-ых.Алиса Аксёнова, Герой Труда РФ, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника :- В земле потом была найдена эта мозаика, затоптанная, не нужна она была советской власти, ее спецам, ее во время уборки потом нашли поляки.Возрождение утраченной святыни- мавзолея Пожарского - началось в июле 2007-ого.Сбор средств объявило «Русское афонское общество". Как и в столетии 19-ом его возвели на народные средства. Строительству предшествовали раскопки. Их проводила Российская Академия Наук. Заказчиком работ стал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а провели их «Творческие мастерские "Китеж”». Художественное литье дверей памятника выполнила Российская академия художеств. Мемориал торжественно открыли в 2009-ом. Он стал точной копией мавзолея- предшественника, рассказывает Герой Труда России Алиса Аксёнова.Алиса Аксёнова, Герой Труда РФ, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника :- Мы не думали, что в разных местах в семи архивах сохранились 1500 документов по этому памятнику. Обмеры - авторские. Это фантастическая удача. Сохранились фотографии, сохранились чертежи.Дань исторической памяти и благодарность нового поколения- и в работе нового времени. Студенты и педагоги Московского художественного института имени Сурикова восстановят мозаику на памятнике-часовне. Копию намерены выполнить за год. Личное участие в проекте принимает Зураб Церетели.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Технология непростая, конечно. Самая большая проблема это подбор смальты. Мы бесконечно благодарны Зурабу Константиновичу Церетели, который обещал нам всяческую поддержку и помощь в решении этой проблемы. А для студентов, которые будут участвовать в этой работе, мне кажется, это будет началом их замечательного пути, что их путь в искусстве начнется с соприкосновения с таким памятником русской истории.Один из руководителей Народного Ополчения князь Дмитрий Пожарский вдохновлял потомков и в столетии 20-ом. В годы Великой Отечественной войны по фронтам расходились плакаты и открытки с изображением героя и его словами: "Наша правда. Бейтесь до смерти". Его образ жив в народной памяти и сегодня. Пожарский- пример невероятного мужества и патриотизма. Человек, который помог Родине выстоять. Мария Платанюк "Вести-Владимир".