Подробности в нашем выпуске.

Подробности в нашем выпуске.- Владимирская область, вместе со всей страной отмечает День народного единства. Как восстанавливают мавзолей князя Дмитрия Пожарского? Что сегодня происходило в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря?- Вторая жизнь твёрдых бытовых отходов. Детей и взрослых научат правильному обращению с мусором. В Александрове появился первый в регионе "Экоцентр".- От Ивана Грозного до Иосифа Сталина. Зачем жителям небольшого села Ирково Александровского района столько мемориалов?