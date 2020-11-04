Подробности в нашем выпуске.
Подробности в нашем выпуске.
- Владимирская область, вместе со всей страной отмечает День народного единства. Как восстанавливают мавзолей князя Дмитрия Пожарского? Что сегодня происходило в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря?
- Вторая жизнь твёрдых бытовых отходов. Детей и взрослых научат правильному обращению с мусором. В Александрове появился первый в регионе "Экоцентр".
- От Ивана Грозного до Иосифа Сталина. Зачем жителям небольшого села Ирково Александровского района столько мемориалов?