Срок - до 30 ноября.
В Судогодском районе прокуратура вышла в суд с просьбой признать незаконным бездействие департамента здравоохранения региона и местной ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
Суть претензий – отсутствие озеленения и асфальта возле ФАПа в посёлке Передел.
В ходе заседания выяснилось, что средства на благоустройство перечислены медучреждению 1 сентября 2020 года. Работы должны были завершиться к 1 октября, но сроки оказались сорваны.
Правосудие частично удовлетворило требования прокурора.
Теперь «Судогодская ЦРБ имени Поспелова» должна привести в порядок территорию фельдшерско-акушерского пункта до конца ноября.
Решение суда в законную силу не вступило.