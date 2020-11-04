Срок - до 30 ноября.

В Судогодском районе прокуратура вышла в суд с просьбой признать незаконным бездействие департамента здравоохранения региона и местной ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.Суть претензий – отсутствие озеленения и асфальта возле ФАПа в посёлке Передел.В ходе заседания выяснилось, что средства на благоустройство перечислены медучреждению 1 сентября 2020 года. Работы должны были завершиться к 1 октября, но сроки оказались сорваны.Правосудие частично удовлетворило требования прокурора.Теперь «Судогодская ЦРБ имени Поспелова» должна привести в порядок территорию фельдшерско-акушерского пункта до конца ноября.Решение суда в законную силу не вступило.