Фаустас Латенас скончался в Вильнюсе. Сердце композитора остановилось в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Не стало Фаустаса Латенаса, выдающегося композитора современности и большого друга владимирского академического театра драмы. Латенасу было 64 года.Фаустас Латенас родился 16 мая 1956-ого в Дусетосе (Литва). Выпускник Литовской государственной консерватории по классу композиции. Был музыкальным и художественным руководителем Вильнюсского малого театра, возглавлял Национальный драматический театр Литвы, был заместителем министра культуры Литвы, занимал пост атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации. Фаустас Латенас- автор сотен произведений для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых композиций. Композитор написал музыку ко многим художественным и документальным фильмам. Он активно работал в России, сотрудничал с ведущимироссийскими театральными режиссёрами. Фаустас Латенас был другом и творческим партнёром владимирской драмы. Талантливый композитор написал музыку к спектаклям "Анна Каренина" по великому роману Льва Толстого и "Искупление" ("Дневники воскресшего города")- постановке, посвящённой одной из самых трагических страниц мировой истории- блокаде Ленинграда. Это спектакли в постановке режиссёра Владимира Кузнецова. Фаустас Латенас был и гостем "Радио России- Владимир". Программы с его участием звучали в нашем эфире. Свои дальнейшие творческие планы он связывал, в том числе, и с нашей областью.Фаустас Латенас скончался в Вильнюсе. Сердце композитора остановилось в машине скорой помощи по дороге в больницу. Свои соболезнования сегодня выражают артисты владимирской драмы, все, кому довелось работать с Фаустасом Латенасом.