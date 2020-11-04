Проверить, является ли человек представившийся поисковиком, участником отряда можно по номеру горячей линии.

В социальных сетях в группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация, что на их «горячую линию» начали поступать жалобы из поселка Горки Камешковского района Владимирской области. Там пропал семилетний Савелий Роговцев. Жители обеспокоены ситуациями, когда люди, представляющиеся поисковиками, ведут себя некорректно, нарушают общественный порядок в поселке, проникают на участки, ломают заборы, требуют впустить в дом для осмотра, забирают чужие вещи, вскрывают дачные домики в садовых товариществах.Обращаемся ко всем жителям Камешковского района! Мы взаимодействуем со следствием и действуем строго в рамках правового поля.Все поиски отряда#ЛизаАлертимеют четкую координацию, поисковые группы отряда выполняют задачи, поставленные координатором поиска, согласованные в объединенном штабе поиска со всеми государственными структурами, и никогда не занимаются самодеятельностью. Все наши выезды на поиск и состав поисковых групп фиксируется в теме выезда на поиск. В ней всегда можно найти информацию о том, в какой день и кто именно участвовал в поиске от имени отряда. Вся информация по поиску#Роговцев’аСавелия передаётся в полном объеме правоохранительным органам. Мы не нарушаем границ частной собственности, не ломаем чужое имущество, не врываемся в жилища и ничего не забираем, не отбираем и не уносим. В случае, если наши добровольцы находят что-то, что может иметь значение для поиска, старший группы фиксирует координаты обнаружения, делает фото и передает информацию сотрудникам правоохранительных органов.- сообщили волонтеры.Проверить, является ли человек представившийся поисковиком, участником отряда можно по номеру горячей линии 8800-700-54-52.Напомним,в селе Горки Камешковского района уже больше месяца прошло с исчезновения Он не вернулся домой из школы. На его поиски были брошены все силы, мальчика активно искали волонтёры Лизы Алерт, представители силовых структур и просто неравнодушные граждане. На личный контроль это дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. За время поиска, в том числе с использованием служебных собак, были проведены осмотры более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек. Было пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.(Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской обл.)