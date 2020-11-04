Гости в доступной для детей форме рассказали о значении сигналов светофора и некоторых дорожных знаках.

В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в гости к воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 6» поселка Введенский приехали полицейские ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району.Гости в доступной для детей форме рассказали о значении сигналов светофора и некоторых дорожных знаках. Полицейские разъяснили юным участникам дорожного движения, какие ошибки ни в коем случае нельзя совершать, переходя проезжую часть дороги.Ребята с большим интересом слушали наставления гостей.Правоохранители рассказали ребятам, для чего на их одежде должен находиться световозвращающий элемент и порекомендовали юным пешеходам проверить их наличие у всех членов своих семей.Юные слушатели поблагодарили дорожных полицейских за интересную встречу.