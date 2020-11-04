На пожаре погибла 41-летняя женщина.

3 ноября в 21:25 03 ноября года в МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В деревне Ваганово Собинского района горел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Из-за позднего вызова пожарной охраны, дом уже горел на значительной площади - 48 квадратных метров.В доме обнаружено тело женщины 41-летней женщины. Причины произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава.Напомним, что это второй за сутки случай гибели людей на пожаре. Днём ранее в Суздальском районе дом сгорел вместе с пенсионеркой.