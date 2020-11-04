С 2018 года на его возведение было направлено 453 млн рублей.

Здание построено в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». С 2018 года на его возведение было направлено 453 млн рублей, из которых 335,8 млн рублей – средства областного бюджета, 117,2 млн рублей – субсидия Пенсионного фонда РФ.Двухэтажное здание площадью 4,9 тыс. квадратных метров соответствует всем требованиям безопасности и доступности. Корпус рассчитан на 100 мест. В нём обустроены более 50 уютных жилых комнаты, медицинские кабинеты с необходимым оборудованием, зал для занятий спортом и лечебной физкультурой. На территории интерната расположены столовая, актовый зал, библиотека, парикмахерская, интернет-кафе, творческая и швейная мастерские. Созданы прогулочные и рекреационные зоны, специальная площадка для занятий спортом с мягким резиновым покрытием.Открытие нового современного и комфортного корпуса — долгожданное событие для Арбузовского психоневрологического интерната.Новый жилой корпус учреждения и созданная материально-техническая база принесут пользу не только жильцам интерната, но и пожилым людям и инвалидам из близлежащих населённых пунктов. Кроме того, ввод корпуса в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места для жителей Собинки и Собинского района. Штат интерната увеличится почти вдвое – с 72 до 135 сотрудников.Благодаря нацпроекту «Демография»в ближайшие годы во Владимирской области будут построены ещё три социальных учреждения – в посёлке Гусевский, Киржаче и Юрьеве-Польском.(Фото: Законодательное Собрание Владимирской области)