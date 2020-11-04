Новая система позволит полностью избежать воровства электроэнергии.

В Вязниковском районе продолжается программа по установке умных электросчётчиков жителям частного сектора. Данную технологию здесь начали применять с 2010 года. В настоящее время работы выходят на финишную прямую, сообщают Вязники РФ. Новая система позволит полностью избежать воровства электроэнергии. За счет автоматизации уменьшатся и ее потери и улучшатся надежность и качество электроснабжения потребителей. В этом году счётчики установлены на опоры линий электропередач 42 улиц города. Таким образом примерно 80% частных домовладений города уже пользуются услугами автоматизированной системы.