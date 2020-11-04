Говоря об исторических событиях четырехсотлетней давности, он подчеркнул, что мудрость, воля и сплоченность людей разных национальностей были и остаются залогом процветания России.

С днем народного единства жителей области поздравляет и председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. Говоря об исторических событиях четырехсотлетней давности, он подчеркнул, что мудрость, воля и сплоченность людей разных национальностей были и остаются залогом процветания России.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:-Сила и мощь нашей страны пугает многих, многие не хотят видеть Россию такой , посягают на наши земли, поэтому мы приняли поправки в Конституцию, которые закрпили территориальную целостность государства, и это тоже мы сделали вместе.2020 год подготовил для нас еще одно испытание - пандемию коронавируса. Вы посмотрите , как сплотила нас эта беда, мы стали больше заботиться о людях старшего поколения, поддерживать тех , кто оказался в сложных экономических условиях, и , конечно, помогать нашим врачам. Они стали настоящими героями нашего времени. уверен, мы справимся и с этим испытанием. Только вместе мы достигнем высоких целей, решим самые сложные задачи и достойно ответим на любые вызовы.