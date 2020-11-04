Во Владимирском областном суде рассмотрели жалобы сторон на приговор Семёну Федулину, который сбил насмерть двух детей в сентябре прошлого года.

Во Владимирском областном суде рассмотрели жалобы сторон на приговор Семёну Федулину, который сбил насмерть двух детей в сентябре прошлого года.Напомним, Ковровский суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Родители погибших детей считают, что наказание слишком мягкое и подали аппеляцию. Защитник Федулина, напортив , утверждает, что это слишком строгий приговор и отбывать наказание Семён вполне мог бы в колонии-поселении, так как ранее не судим.Областной суд решение Ковровского суда оставил без изменения. Приговор Федулину вступил в законную силу.Добавим, с 5 сентября 2019 года «мелеховский гонщик» содержался под стражей. Все дни, которые он пробыл там до вступления приговора в законную силу, будут считаться ему как день за полтора, сообщают ковровские вести.