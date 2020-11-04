Пострадало имущество и внутренняя отделка помещения.

Ночью 4 ноября вГлавное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании холодильного оборудования на цокольном этаже ТЦ «Восток 1» по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.8Б. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м. Пострадало имущество и внутренняя отделка помещения. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 18 человек личного состава.(Фото:ГУ МЧС России по Владимирской области)