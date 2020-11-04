Во Владимирской области с начала 2020-го года произошло 3140 пожаров.

Во Владимирской области с начала 2020-го года произошло 3140 пожаров. Отмечается снижение количества пожаров на 19% по сравнению с прошлым годом. На пожарах погибли 84 человека (снижение на 1% по сравнению с прошлым годом), травмы получили 47 человек (снижение на 32%).На пожарах подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов спасены 80 человек.Главной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём. Это происходит и при нарушениях в процессе эксплуатации печного отопления, и при курении, и при других обстоятельствах, когда задействуется открытый огонь.Вышеизложенную статистику пожаров и жизненную необходимость соблюдения правил пожарной безопасности озвучил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Юрий Александрович Арбузов.Он подчеркнул важность эксплуатации только исправного отопительного и электрообогревательного оборудования, при соблюдении всех норм и требований.