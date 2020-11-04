Специалисты выяснили сколько котов могло бы согреться на изношенных участках теплотрасс.

В нашей области явные проблемы с теплоизоляцией наблюдаются, примерно, на одном километре теплосетей. Сотрудники владимирского отделения ОНФ подсчитали, что на проблемных участках могли бы разместиться одновременно 2800 котов. Столь высокой точности подсчёта удалось достичь благодаря тому, что на каждого «хвостатого» выделяли по 30 сантиметров.Больше всего вопросов вызывает теплоизоляция труб, которые пролегают через Гусь-Хрустальный, Струнино, Сновицы, Владимир, Лакинск и Собинку. Теплоснабжающие организации уже получили информацию о проблемных участках. Есть надежда, что эту проблему удастся решить до холодов, ведь зима уже близко.