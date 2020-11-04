В областной закон «О налоге на имущество организаций» внесены изменения.

В областной закон «О налоге на имущество организаций» внесены изменения. Они предполагают «привязку» платежа к кадастровой, а не к остаточной стоимости объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Новый порядок начнёт действовать с 1 января 2021 года. Переход будет поэтапным.На первой стадии под действие закона попадёт собственность, площадь которой превышает 3000 квадратных метров. С 2022 года по-новому начнут платить владельцы недвижимости размером от 1000 до 3000 квадратных метров. В 2023 году новшество распространится на площади от 500 до 1000.Речь идёт о торговых и офисных центрах, о помещениях в них, а также о прочих нежилых площадях, предназначенных для размещения таких объектов, местах общепита и бытового обслуживания населения. Для тех, кто использует общую систему налогообложения два первых года налог составит 1,5 % от кадастра. С 2023 года – 2%.«Те, кто работает по «упрощёнке» начнёт действовать льготная ставка в 0,1%», - пояснил первый замдиректора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики обладминистрации Максим Васенин.