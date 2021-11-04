Прологом больших торжеств в регионе стал патриотический автопробег. Его организовали владимирские...

Прологом больших торжеств в регионе стал патриотический автопробег. Его организовали владимирские активисты "Молодой гвардии Единой России" и представители областной молодежной думы при Заксобрании.Павел Кузнецов, руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России": «Ежегодно молодогвардейцы Владимирской области организовывают акцию в День народного единства и сегодня этот день не стал исключением. Мы собрали ребят и решили проехать автопробегом из Владимира в Суздаль. Поздравляем всю нашу страну с Днем народного единства».12 автомобилей, украшенные флагами с российской символикой, проехали сегодня от Владимира до Суздаля. Финишировал автопробег у стен Спасо-Евфимиева монастыря. Там участники патриотической акции вместе с руководством области приняли участие в возложении цветов к памятнику князю Дмитрию Пожарскому.