4 ноября 2021 года православные христиане отмечают День Казанской иконы Богородицы.

4 ноября 2021 года православные христиане отмечают День Казанской иконы Богородицы.4 ноября празднуется день осенней иконы Казанской Божьей Матери. Это великий православный праздник, который имеет множество традиций.Дева Мария издревле считалась покровительницей незамужних девушек. Поэтому 4 ноября на Руси зачастую играли свадьбы. Люди верили, что это даст новоиспеченной семье счастье и взаимопонимание мужа и жене. На венчании для этого невесте всегда давали в руки икону Казанской Божьей Матери.ТРАДИЦИИ4 ноября в церковный праздник Казанской Божьей Матери на Руси всегда открывались осенние сельские ярмарки. Считалось, что продукты на таких ярмарках приносят пользу как покупателю, так и продавцу.4 ноября 2021 года верующим обязательно нужно посетить храм. Христиане молятся в этот церковный праздник Богородице за здоровье родных. Женщины просят в храме у иконы Казанской Божьей Матери о здоровье детей.Незамужние девушки просят Казанскую Божью Мать о скором замужестве и хорошем муже. В этот день люди обязательно шли на службу и посещали Крестный ход, неся в руках икону Казанской Божьей Матери. Дома это праздник отмечали особенно, старались приготовить как можно больше вкусных блюд для семьи.Женщины 4 ноября на Казанскую сохраняли молодость и красоту. Для этого они брали гладкие березовые ветки в инее и смотрелись в них как в зеркало.ЗАПРЕТЫ4 ноября 2021 года запрещено ругатьсяВ этот день нельзя стирать, мыть полы, делать генеральную уборку в домеНельзя ехать куда-то далекоЗаниматься тяжелой работойБраться за срочные неотложные дела