Используя своё служебное положение женщина растратила 1,36 млн рублей.

Во Владимире экс-директора ГБУ «Облстройзаказчик» осудят за получение взятки и растрату. Обвинительное заключение передано в Ленинский районный суд.В сентябре 2020 года глава госучреждения предложила своему знакомому за денежное вознаграждение заключить контракты по заведомо завышенной стоимости. Подельник должен был выполнить кадастровые работы по составлению технического плана и схемы, отображающих расположение инженерных сетей. В том же месяце он передал чиновнице 40 тысяч рублей. После их получения злоумышленница заключила первый договор с подконтрольным индивидуальным предпринимателем.В октябре она получила ещё 40 тысяч за аналогичные услуги. Контракт был заключен на обследование участка под 9 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории. Всего коммерсант получил за свои услуги 1,5 млн рублей.«Используя своё служебное положение женщина растратила 1,36 млн рублей», - уверены в прокуратуре Владимирской области.Авантюристов задержали. Они полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях и раскаялись в содеянном. Теперь им грозят реальные сроки.