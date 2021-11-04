Они продлятся до 14 ноября.

Во Владимирской области на неделю продлили школьные каникулы. Учащиеся будут отдыхать до 14 ноября.Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.Решение по графику работы детских садов пока не принято. Рассматривается вариант с продолжением деятельности дежурных групп.Напомним, что по указу главы региона образовательные учреждения могут организовать дежурные группы и классы для ребят, родители которых вынуждены трудиться в период нерабочих дней.Что касается , то решение будет приниматься в конце недели. Между тем, 4 ноября регион обновил коронавирусный антирекорд. За сутки ковид диагностировали у 326 человек.