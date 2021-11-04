К реализации проекта приступят в 2022 году.

Во Владимирской области может появиться своя технологическая долина. Об этом Александр Авдеев рассказал в своём аккаунте в соцсетях.Вчера, 3 ноября, в регион приезжал замминистра промышленности Василий Шпак, который посетил полигон «Радуга». Именно на его территории может появиться новый центр компетенций по лазерным технологиям.«В будущем владимирская «Лазерная долина» может стать мощным конкурентным преимуществом. Разработки можно будет внедрять в атомную промышленность, авиацию, железнодорожное строительство», - уверен губернатор.Он отметил наличие в Радужном молодых и талантливых инженеров, средний возраст которых составляет 35 лет. В основном это выпускники ВлГУ.Замминистра добавил, что правительство поможет в развитии города.«Предложим различные форматы государственной поддержки и взаимодействия. Сегодня у нас состоится совещание, мы проанализируем весь объём необходимых инвестиций и определимся с целевой моделью, которая должна получиться. Думаю, что в начале 2022 года все свои расчеты мы закончим и начнём реализацию проекта», - подытожил Василий Шпак.