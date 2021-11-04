Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову...

Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову обвиняют во взятке, а также в растрате. Её пособник обвиняется в пособничестве в растрате.По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года обвиняемая в рамках национального проекта «Здравоохранение» заключила со знакомым коммерсантом договоры на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Владимирской области.При этом, цена некоторых договоров оказалась завышена в более чем 10 раз. После получения денежного вознаграждения обвиняемая заключила первый контракт с подконтрольным ее знакомому индивидуальным предпринимателем.В октябре 2020 года аналогичным образом получена оставшаяся часть взятки в сумме 40 тысяч рублей.В рамках их реализации в декабре 2020 года деньги в размере более 1,5 млн рублей перечислены на подконтрольный пособнику расчетный счет.Ущерб, причиненный бюджетному учреждению и Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области от незаконных действий, в размере более 1,3 миллионов рублей возмещен в полном объеме.Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали, в содеянном раскаялись.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Владимира.