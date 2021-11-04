Трагедия произошла накануне вечером в многоквартирном доме на Северном проезде в Коврове. Горела...

Трагедия произошла накануне вечером в многоквартирном доме на Северном проезде в Коврове. Горела квартира на 2-ом этаже. Из дома пожарным пришлось эвакуировать 10 жильцов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, в ходе тушения пожара на месте были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются. Ещё одна женщина, покинувшая квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений, получила ожоги, в настоящее время госпитализирована.Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работает испытательная пожарная лаборатория. По предварительным данным причин возгорания было несколько - неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.