Во Владимирской области по традиции центром памятных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, стал Спасо-Евфимьев монастырь. Именно в Суздале находится усыпальница князя Дмитрия ..

Во Владимирской области по традиции центром памятных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, стал Спасо-Евфимьев монастырь. Именно в Суздале находится усыпальница князя Дмитрия Пожарского. Из-за коронавируса торжества прошли в усечённом формате.«Мы знаем примеры, когда и один в поле – воин, но тем не менее истинная сила страны заключается в единстве. История знает много примеров, когда объединившись русские люди одерживали победу над врагом», – подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.Власти возложили цветы к восстановленному монументу и могиле Дмитрия Пожарского.«Думаю, мы не подвели наших героев. Народ России един. Взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоподдержка - это про нас. И так будет всегда. Дорогие жители Владимирской области, пусть вас всегда окружают крепкая семья, дорогие сердцу люди, надёжные товарищи и единомышленники», - резюмировал глава региона во время посещения Суздаля.