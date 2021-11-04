С важным событием и с праздником школьников и гостей мероприятия поздравили представители общественного совета.

В День народного единства в городе Радужный Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили семь юных радужан.В торжественной церемонии приняли участие сотрудники полиции, члены общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, местной администрации.Вручая паспорта, полицейские желали ребятам быть достойными гражданами страны, а также отмечали важность бережного обращения с документом.С важным событием и с праздником школьников и гостей мероприятия поздравили представители общественного совета.