Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошёл в марте текущего года. Вечером...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошёл в марте текущего года. Вечером женщина возвращалась домой, когда на улице к ней подошел неизвестный мужчина.Он стал требовать деньги, угрожая ножом. Тогда женщина достала из сумки имевшуюся у неё наличность и отдала их нападавшему. С похищенным неизвестный с места преступления скрылся.Сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого на следующий день злоумышленник был задержан. В содеянном он сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.