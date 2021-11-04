Он будет открыт 4 и 5 ноября с 12:00. Время работы будет зависеть от наплыва желающих пройти иммунизацию.

В Коврове на территории ТЦ «Атак» появилась возможность вакцинироваться от коронавируса. В торговом центре развёрнут мобильный фельдшерско-акушерский пункт.Он будет открыт 4 и 5 ноября с 12:00. Время работы будет зависеть от наплыва желающих пройти иммунизацию.Напомним, что мобильный ФАП Ковровской районной больницы прививает ковровчан в общественных местах, на предприятиях, а также в отдалённых деревнях и посёлках.К 3 ноября от COVID-19 привились более 48 тысяч жителей.