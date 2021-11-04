Новый мобильный пункт вакцинации будет работать в Коврове 4 и 5 ноября у торгового центра «Атак» на улице Ватутина, 59. В эти дни вакцинация будет начинаться с 12:00. Как отметила в администрации

Новый мобильный пункт вакцинации будет работать в Коврове 4 и 5 ноября у торгового центра «Атак» на улице Ватутина, 59. В эти дни вакцинация будет начинаться с 12:00. Как отметила в администрации Ковровской районной больницы, предоставившей мобильный ФАП, продолжительность работы прививочного пункта будет зависеть от востребованности вакцинации на площади торгового центра. \сообщает обладминистрация\ Мобильный ФАП