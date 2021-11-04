На происшествие выезжали 6 единиц техники и 18 человек личного состава, а также ведомственная пожарная охрана ПАО «КМЗ» .

В 17-32 4 ноября в Коврове на улице Бабушкина загорелся деревянный многоквартирный дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение нежилой части постройки. Спасатели не дали огню распространиться на жилую половину и оперативно ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С места пожара было эвакуировано 10 человек, среди которых один ребёнок.На происшествие выезжали 6 единиц техники и 18 человек личного состава, а также ведомственная пожарная охрана ПАО «КМЗ» . Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.