71-летний мужчина ушёл в лес 24 октября. Тревогу забили его родственники. Совместно с...

71-летний мужчина ушёл в лес 24 октября. Тревогу забили его родственники. Совместно с представителями МЧС, администрации, волонтёрами и неравнодушными местными жителями сотрудники полиции осматривали местность, где предположительно мог находиться пенсионер.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на четвёртый день поисков появилась информация о том, что похожего по приметам пожилого человека ранее видели в нескольких километрах от Радужного. Спустя несколько часов, в лесу в 20 км от города обнаружили мужчину.Уставшего и замерзшего пенсионера напоили горячим чаем и для оказания необходимой помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он уже находится дома.