Именно древний Суздаль стал главной площадкой торжеств в честь Дня народного единства. Участие в...

Именно древний Суздаль стал главной площадкой торжеств в честь Дня народного единства. Участие в них приняли первые лица области. О связи прошлого и настоящего, общей исторической памяти- Любовь Истратова.Букеты белых и красных роз устилают подножие усыпальницы Дмитрия Пожарского - национального героя России. Руководителя Народного Ополчения 1612-ого года. В День народного единства суздальцы и гости города собираются на территории Спасо-Евфимиева монастыря, чтобы показать - мы едины и гордимся своей историей. В единстве- сила, уверен глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «В этой истории много примеров, когда, объединившись в самые сложные времена для нашей страны, мы выходили победителями. И примеры Пожарского и Минина - это примеры лидеров, которые смогли в нужно время собрать необходимые свои усилия для того, чтобы победить в тех, страшных, смутных временах»."Преодолели Смуту, победим и коронавирус", - считают земляки. Что же объединяет россиян?...русский язык, общая территория проживания, культурные традиции и общее житье сейчас.....конечно, любовь к Родине. Это обязательно. И доверие к своему правительству. Родина. Я её ни за что никогда не променяю и никогда не уеду в другие страны...православная вера. Пока вера будет в России существовать, пока церковь будет стоять, наш народ будет хоть как-то единен. Я думаю так....оптимизм, наверное, и вера в светлое будущее всегда...Патриотизм - фундамент единения, уверен председатель Заксобрания области Владимир Киселев. Именно он, по мнению спикера регионального парламента, помогает миллионам людей ежедневно укреплять могущество нашей страны.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Сегодня патриотами являются врачи в красных зонах, сегодня патриотами являются силовые структуры, которые ловят террористов, сегодня патриотами являются наши военные, которые воюют в горячих точках, которые на полигонах оттачивают свое мастерство и готовятся к защите нашей страны, патриотами являются инженеры, ученые, рабочие, крестьяне, учителя».Для того, чтобы справиться с пандемией, сейчас, как и всегда, нам необходимо объединить усилия: помочь врачам, пожилым людям, себе и близким. Прямо сейчас каждый из нас может внести свой вклад в здоровье страны - коллективный иммунитет. Найти время и сделать прививку от коронавируса. Любовь Истратова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.