Власти Петушинского района инициируют приостановку всех работ по строительству платной трассы М-12. По информации пресс-службы местной администрации, подрядчики не выполнили взятые на себя ..

Власти Петушинского района инициируют приостановку всех работ по строительству платной трассы М-12. По информации пресс-службы местной администрации, подрядчики не выполнили взятые на себя обязательства.«Проезд техники осуществляется по несанкционированным маршрутам, по улице Советской в Покрове и по дороге на деревню Домашнево. Допускается хаотичная парковка на территории населённых пунктов. Не решён вопрос организованных стоянок и доставки рабочих. Не начаты работы приведению дорог в нормативное состояние, не заключено соглашение о восстановлении проезжей части с указанием объёмов, ответственных и сроков исполнения. Присутствуют факты нарушения скоростного режима», - рассказали в администрации района.На основании этого глава муниципалитета Александр Курбатов поставил задачу приостановить работы до тех пор пока строители не вспомнят о достигнутых договорённостях. Вдобавок, на дорожников планируют пожаловаться в прокуратуру, губернатору и Минтранс.«В департамент природопользования будет направлено обращение об отзыве всех лицензий на добычу песка в Петушинском районе», - писали чиновники вечером 3 ноября.И вот, уже на следующий день райадминистрация рассказала о первых результатах принятых мер.«Карьер «Городищи» восстановит проезд от карьера до железнодорожного переезда. Закупили и доставили щебень. Приобрели асфальтную крошку. Договорились АО «Стройтрансгаз» на предоставление дорожной техники для ремонта дороги. Он начнётся 5 ноября в 9:00 утра. Обязуемся поддерживать дорогу в надлежащем состоянии», - заверили представители компании.