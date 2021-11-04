В мэрии Владимира пояснили, как будут работать детские сады с 8 по 12 ноября. В связи с распоряжением департамента образования области (номер 1144 от 04.11.2021 «О продлении каникул в образовательных

В мэрии Владимира пояснили, как будут работать детские сады с 8 по 12 ноября. В связи с распоряжением департамента образования области (номер 1144 от 04.11.2021 «О продлении каникул в образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области») управление образования горадминистрации сообщает, что детские сады с 8 по 12 ноября будут работать по заявкам родителей. Каких-либо справок