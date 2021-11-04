Все детские сады с 8 по 12 ноября будут открыты для детей на основании заявок родителей.

Во Владимире все детские сады с 8 по 12 ноября будут открыты для детей на основании заявок родителей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.«Предоставлять справки от работодателя не потребуется. Просим заблаговременно сообщить воспитателю или заведующей, что ребёнок будет посещать учреждение с 1 по 3 ноября. Предварительный мониторинг необходим, чтобы определить количество персонала и заказать продукты для малышей», - уточнили в управлении образования.В каникулы будет организован присмотр за младшеклассниками. Для учащихся с 1 по 4 классы, если родителям не с кем оставить ребёнка дома, с 8 по 12 ноября включительно будут организованы группы дополнительного образования. Их откроют во Дворце детского (юношеского) творчества и на Станции юных натуралистов «Патриарший сад» с организацией питания.Для того, чтобы записать ребёнка в группу необходимо сообщить об этом 5 или 6 ноября классному руководителю.Городское управление образования откроет «горячую линию» - 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00 информацию можно будет уточнить по телефону: 53-70-85.