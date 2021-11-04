Накануне прошли проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Было проверено 24...

Накануне прошли проверки соблюдения "масочного режима" в общественном транспорте. Было проверено 24 единицы подвижного состава. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, после чего граждане надевали маски. Составлен 1 протокол об административном правонарушении.За прошедшую неделю было проведено три рейда по проверке соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте областного центра. Проверено 72 автобуса и троллейбуса. Составлено 3 протокола об административных правонарушениях.