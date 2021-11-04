Таковы результаты недельного мониторинга общественного транспорта.

Полиция и чиновники провели 3 ноября очередной антиковидный рейд по проверке соблюдения «масочного» режима в общественном транспорте. Проверено 24 единицы подвижного состава.С пассажирами проведены профилактические беседы. Составлен один протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей.Всего за минувшую неделю состоялось три контрольных мероприятия по ловле «безмасочников». Проверено 72 автобуса и троллейбуса. Оформлено три протокола.