Школьникам Владимирской области продлили каникулы еще на неделю. Об этом 4 ноября журналистам сообщил врио губернатора Александр Авдеев. Из-за роста заболеваемости ковидом было решено

Школьникам Владимирской области продлили каникулы еще на неделю. Об этом 4 ноября журналистам сообщил врио губернатора Александр Авдеев. Из-за роста заболеваемости ковидом было решено продлить каникулы в школах с 8 до 14 ноября. Соответствующий указ врио главы региона будет опубликован в ближайшее время. Судя по всему, решение по детским садам еще не принято.