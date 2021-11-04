Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 64 102 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 ноября выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 78 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасную болезнь в сл. в Муромском, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 32 сл. в Ковровском, 16 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Петушинском, 14 сл. в Собинском, 14 сл. в Гороховецком, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Александровском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Суздальском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Судогодском).Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 64 102 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 093 случая во Владимире, 7404 - в Гусь-Хрустальном районе, 7068 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.