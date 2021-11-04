На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
78 - в городе Владимире;
35 - в Муромском районе;
33 - в Гусь-Хрустальном районе;
32 - в Ковровском районе;
16 - в Юрьево-Польском районе;
15 - в Петушинском районе;
14 - в Собинском, Гороховецком и Киржачском районах;
13- в Кольчугинском;
12 - в Александровском и в Вязниковском районах;
11 - в Суздальском районе;
6 - в Меленковском и Селивановском районах, а также в городе Радужном;
5 - в Камешковском районе;
4 - в Судогодском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 102 случая заболевания