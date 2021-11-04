На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:78 - в городе Владимире;35 - в Муромском районе;33 - в Гусь-Хрустальном районе;32 - в Ковровском районе;16 - в Юрьево-Польском районе;15 - в Петушинском районе;14 - в Собинском, Гороховецком и Киржачском районах;13- в Кольчугинском;12 - в Александровском и в Вязниковском районах;11 - в Суздальском районе;6 - в Меленковском и Селивановском районах, а также в городе Радужном;5 - в Камешковском районе;4 - в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 102 случая заболевания