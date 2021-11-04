Цель акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов.

Во Владимирской области сотрудники ОГИБДД проводят акцию «Безопасный переход». Цель проводимых в рамках акции мероприятий - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов.В Коврове полицейские совместно с активистами детской студии провели тематическое мероприятие в парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева. Осваивать правила безопасного перехода мальчишкам и девчонкам помогал любимый многими мультипликационный персонаж.По задумке перед пешеходным переходом, расположенным на импровизированной проезжей части, оказался мишка, который спешил по своим делам, но совершенно не знал Правил дорожного движения. К счастью на своем пути он повстречал юных пешеходов и инспектора ГИБДД, которые не только с радостью объяснили мишке правила, но и все вместе отработали навыки безопасного перехода проезжей части.Основная задача таких профилактических занятий - закрепление навыков и умений безопасного поведения детей на улицах и дорогах. В рамках мероприятия сотрудниками ГИБДД было акцентировано внимание детей на необходимость останавливаться у пешеходного перехода не только для того, чтобы в спокойно оценить дорожную ситуацию вокруг, но и для того, чтобы дать время водителю заметить пешехода и остановиться.В целях профилактики автоаварий с участием детей в темное время суток в завершении мероприятия ребятам вручили световозвращающие брелоки и разъяснили принцип их действия.Аналогичное занятие инспекторы ОГИБДД совместно с членом общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району провели для ребят из Покровского детского дома.Гости поговорили с ребятами о том, как должны вести себя пешеходы и водители, чтобы не попасть в неприятную дорожную ситуацию, помогли вспомнить значение некоторых дорожных знаков и решить ребусы на знание правил дорожного движения и ответить на вопросы специальной викторины.Мероприятия в рамках акции «Безопасный переход» проходят в разных районах 33 региона.